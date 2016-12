Aplikace Bonzačka: Babišova EET slaví první velký úspěch

Udávání jako normu zavádí se systémem EET ministr financí proto, že si chce zavzpomínat na mládí. Proto má být součástí systému jednak bonzácká, udavačská loterie, jednak samostatný udavačský web na serveru ministerstva financí, kam budou hrdí Češi moci snadno udávat své spoluobčany. Morální pokleslost tohoto systému je samozřejmě jasná všem kromě Andreje Babiše samotného, protože slovo morálka nezná. A tak začíná vychovávat národ k udavačství.

Jako vždy, když je Čechům ouzko, vyrojí se kvanta politických anekdot. Proto se již první den fungování EET rozjel web bonzacka.cz, který nabízí stažení aplikací pro mobilní telefony. Aplikací, které udávají samy.

Na webu se píše: „Hlásit podezřelé jednání nebylo nikdy jednodušší! Utrácí váš soused víc, než si vydělá? Má podezřele drahé auto? Nevydali vám účtenku v restauraci či na tržnici? Stáhněte si aplikaci Bonzačka a nahlašte to! Díky mobilní aplikaci Bonzačka nebylo hlášení podezřelého jednání nikdy jednodušší. Každý měsíc proběhne za dozoru notáře slosování všech hlášení. Pět šťastlivců pak obdrží poukaz na víkendový pobyt na farmě Čapí hnízdo. Zapojte se i vy. Čím více hlášení zašlete, tím větší šanci na výhru budete mít. Začněte hned stažením aplikace.“

No, a když kliknete na „Stáhnout“, přehodí vás to na stránku, kde se píše: „Vážně jsi chtěl stáhnout aplikaci Bonzačka? Tak běž před zrcadlo a koukni se na sebe. To, co vidíš, je opravdu velkej ubožák.“

Myslím, že jako spontánní reakce na EET to mluví za celé knihy a jasně to celé dokazuje, že je národ opět rozštípnut na dvě části. Stejně jako za nacistů, stejně jako za bolševika je tu najednou nějaký (apriorně podezřelý) lid a proti němu vrchnost, které se chodí na ten lid žalovat. Babiš začíná po bolševicích další kolo mravní devastace našeho národa a není divu, že postupuje podobnými kroky jako komunisté a estébáci – výzvami k udávání. Vždyť on jen vzpomíná na mládí…