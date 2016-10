Ženy dohánějí muže v pití alkoholu. Je taková „rovnost“ skutečně v pořádku?

Když vy, tak proč ne my? A stačí se porozhlédnout po hospodách či barech a je jasné, že kdysi něžnější část lidstva to myslí vážně – polovinu osazenstva tvoří ženy. V minulosti věc nepředstavitelná, dnes normální. Občas se tomu říká i rovnost pohlaví. Kladu si ale otázku, zda, jak ukazují poslední studie, je právě v pití alkoholu to „vyrovnávání“ k prospěchu společnosti.

Včera britský lékařský časopis BMJ Open zveřejnil globální studii, podle které zejména mladší ženy rychle dohánějí muže v konzumaci alkoholu. Samozřejmě, nejvíce je to vidět ve vyspělých zemích Severní Ameriky a Evropy, ale také v Japonsku, Jižní Koreji či Austrálii.

Vzpomínám si, jak mě před deseti lety zaujaly skupiny žen v barech v centru švédského Stockholmu, které do sebe rychle „klopily“ jednoho panáka za druhým. Nebyl ale pátek, kdy se vyrazí pařit. Divil jsem se, protože jsem staromódní mužský piják piva. Jenže čísla z nové studie ukazují, že snaha žen o rovnost postupuje dál ve všech oblastech.

Experti z lékařského časopisu BMJ Open analyzovaly data velkého množství lidí narozených v letech 1891 až 2001. Je z nich vidět, že kdysi byla daleko větší pravděpodobnost, že s pitím budou mít patálie spíše muži. Vůbec nic překvapivého. Tak byla v minulosti konstruována západní společnost, ve které bylo pro ženy „nevhodné“ vysedávat po restauracích a vinárnách. Kdysi by utrpěla jejich pověst. Dnes jejich pověst trpí, když si někam nevyrazí.

Může za to změna životního stylu. Ale i posouvání věku, kdy lidé vstupují do manželství, nebo to, že do manželství jich vstupuje čím dál méně. Snižuje se počet narozených dětí (myslím ve státech západního střihu, ne v Africe či v muslimských regionech), matky mají potomky později. Móda být singles je také silná. Jistě, a ta rovnost pohlaví ve všem. To vše logicky vede ženy k vyšší spotřebě alkoholu.

Dobře to ale není.

Zde jsou výsledky:

Pokud se někdo narodil někdy začátkem 20. století, tak muži pili alkohol více než dvakrát častěji, než ženy. Bylo třikrát pravděpodobnější, že se dostanou na úroveň takzvaného problematického opakovaného pití. A až 3,6 krát byla větší možnost, že právě tito muži budou mít vážné zdravotní problémy než obecná populace žen.

Střih, jsme u lidí narozených koncem 20. století (je jim mezi 20 až 30) a vidíme něco naprosto jiného.

Muži pijí alkohol pouze 1,1 krát častěji než ženy. Na pouhý 1,2 násobek se snížila u mužů pravděpodobnost problémového pití, než je tomu u žen. Bohužel je už pouze 1,3 krát větší pravděpodobnost, že u mužů ve srovnání se ženami z toho vzniknou zdravotní problémy.

Tolik tvrdá čísla z globální studie odborníků z University of New South Wales v Austrálii.

Věřit bychom tomu nemuseli, kdybychom neměli reálný obrázek každý den před sebou.

Pokud má rovnost pohlaví vypadat takhle, tak to není pro západní společnosti nic povzbudivého. Slyším, slyším, když vy, tak můžeme i my. Kritizovat to může pouze mužský šovinista. Pak jsem v tomto případě šovinista.

Prostě si myslím, že chlastajících mužů je už dost a dost. Proč k nim proboha přidávat ještě ženy? Ale asi je to ta rovnost pohlaví…