Díky imigrantům nebudeme degenerovat a zabráníme incestu, tvrdí německý ministr

Příchod imigrantů do Německa je podle německého ministra financí Wolfganga Schäubleho žádaný, neboť může pomoci Němcům uchránit se od degenerace a páchání incestu. Německý ministr financí tímto výrokem rozvířil debatu v německé společnosti před několika měsíci. Dnes se Schäuble na adresu vyznavačů islámu opět projevil, když v rozhovoru pro noviny Welt am Sonntag vyzval německé muslimy k vytvoření německé verze islámu, která by byla postavena na základech liberalismu a tolerance.

Kdyby takto hovořil český politik, dalo by se to pochopit. V Čechách a na Moravě máme maximálně pár tisíc praktikujících muslimů a těch nepraktikujících zde žije maximálně třicet tisíc. Když však takto mluví protřelý německý politik jako je Schäuble, začínám se děsit.

V situaci, kdy v Německu již nyní žije odhadem kolem pěti milionů muslimů a ročně v rámci legální i nelegální migrace a porodnosti jich přibývají statisíce, je děsivé, že teprve teď hovoří přední německý politik a nejbližší spojenec kancléřky Merkelové o tom, že by muslimové měli začít vytvářet německou verzi islámu. Člověka potom napadá jediná otázka: jakou verzi islámu mají tedy v Německu v dnešní době? A jak moc je tato současná verze islámu nepřátelská k německé společnosti?

Pokud nejsou slova Schäubleho pouze populistickým prohlášením s cílem získat sympatie Němců vystrašených vývojem kolem migrační krize a přílivu muslimů, pak jsou děsivým důkazem slepoty čelních představitelů Německa. Protože pokud si nechají přední představitelé našeho sousedního státu importovat miliony kulturně a společensky odlišných lidí do své země a teprve po nějaké době začnou hovořit o tom, že by se snad i mohli tito noví příchozí integrovat a přizpůsobit se německé společnosti, vypovídá to o nekompetenci takových politiků opravdu hodně.

Ještě děsivější je onen slavný výrok o incestu, který uvedl Wolfgang Schäuble v rozhovoru pro Die Zeit v červnu tohoto roku: „Izolace je to, co by Německo mohlo zničit nebo nás dokonce přivést k degeneraci a incestu. Muslimové v Německu jsou významným posílením naší otevřenosti a rozmanitosti. Podívejte se prosím na příklad třetí generace Turků žijících u nás, a to zejména v případě žen. Koneckonců, to je úžasný inovační potenciál.“

Může se pak někdo divit tomu, že mnozí Evropané v reakci na takováto prohlášení čelních představitelů dnešní politické elity začínají věřit konspiračním teoriím o tom, že cílem současné politické elity je zničit národní státy, podporou masové imigrace z Afriky a muslimského světa zničit i jednotlivé evropské národy a vytvořit novou společnost a novou kulturu? Mimochodem, přesně toto tvrdí o politice současných evropských elit kremelská propaganda. Vlastně by se dalo říci, že lidé jako Schäuble svými slovy jen podporuji sílící vliv ruské propagandy v Evropě ...

Na webu YouTube byl zveřejněn krátký záznam z jedné veřejné debaty, kde Schäuble hovoří o nutnosti nahradit národní státy jinou formou vlády. Podíváme-li se na prohlášení dalších čelních představitelů současných politických elit, může nás dosti zamrazit.

Například podle eurokomisaře Dimitrise Avramopulose vedení Evropské unie nezajímají dopady migrační krize, protože není odpovědné voličům, a tak si múže realizovat své vlastní plány. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker považuje hranice za nejhorší vynález a chce bojovat proti nacionalismu jednotlivých evropských národů, jak prohlásil na diskusním fóru Alpbach Media Academy. V britském parlamentu naopak veřejně prohlásil Peter Sutherland, zvláštní zmocněnec OSN pro migraci, že by Evropská unie měla zničit národní státy a přijímat co nejvíce imigrantů z mimoevropských kultur, jelikož v Evropě je příliš Evropanů (jak jeho slova parafrázuje český web Echo24).

Může se tedy pak někdo divit tomu, že stále více obyvatel Evropy nevěří jak Evropské unii, tak i svým politickým představitelům? Může se pak někdo divit tomu, že kremelská propaganda následně cílí na podporu těchto nálad a snaží se prezentovat Vladimíra Putina, jako toho, kdo bojuje za zachování evropských národů?