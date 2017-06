Šestidenní válka: Ozbrojený střet, kde Izrael drtivě porazil silnější nepřátele | Reflex.cz

Od května 1967 atmosféra na Blízkém a Středním východě houstla tak, že by se dala krájet. Izrael již předtím prohlásil, že vstoupí do války, nastane-li některá z následujících událostí: a) uzavření Tiránské úžiny, b) vyslání iráckých jednotek do Jordánska, c) podepsání obranného paktu mezi Egyptem a Jordánskem a d) stažení Pohotovostních sil Spojených národů (UNEF), dohlížejících na dodržování příměří.