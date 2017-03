Jaderná baba Drábová bodovala u voličů. Má teď dostat ze zastupitelstva padáka?

Daně Drábové by mělo „její“ středočeské krajské zastupitelstvo zrušit mandát zastupitelky. Žádá to s odvoláním na zákon ministr vnitra Chovanec. Podle něj Drábová nemůže sedět současně na dvou židlích - vysoké státní úřednice a krajské zastupitelky. Jenže věc je složitější, jiný zákon dvě židle dovoluje. A zmatek v zákonech by měl řešit soud, od toho tu není ani ministr, ani zastupitelstvo, i kdyby měli po ruce tucty právních posudků. Znáte přece ten vtip: dva právníci rovná se tři právní názory.