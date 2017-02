Zvrhle začarovaný kruh: Sexuální otrokyně z Vietnamu se i po osvobození navrátí k prostituci

„Viděl jsem ty jizvy, viděl jsem to braní drog, viděl jsem to, jak zvracejí a ihned poté musí ztichnout, protože musí š*kat,“ vypráví Ian Flanders nechápavě v krátkém filmu By the River.

Australský fotograf po nashromáždění důkazů obchodníky s bílým masem udal a do nevěstince obratem vtrhla policie. Osvobodila osm otrokyň a tři děti. Dva na místě chycení překupníci pak putovali do vězení.

„Nabídli jim ubytování, vzdělání a placenou práci, což všechny odmítly,“ komentuje Ian následnou situaci.

Návrat do společnosti už pro ženy zkrátka nebyl možný. Vrátily se zpět do míst, kde žily předtím, zpět ke svým závislostem. Záchranná akce přesto nebyla zbytečná. Všechny tři děti nyní navštěvují školu a měly by se vyhnout životu v sexuálním otroctví, který by je jinak nepochybně čekal.

Dojemné vzkazy žen určené Ianu Flandersovi si můžete prohlédnout v galerii: