Stylem proti předsudkům: Kurdové boří mýty originální módou

Sever Iráku si drtivá většina lidí spojí s válkou proti Islámskému státu a představí si ho jako rozbombardovanou zemi nikoho. Jenže to by byla chyba. Navzdory ekonomické a migrační krizi žijí v autonomním kurdském regionu stále miliony lidí. A i v těžkých podmínkách se snaží světu ukázat, že mají co nabídnout.

"Mojí nejstarší vzpomínkou je okamžik, kdy nás táta schovával v domě, protože se venku bojovalo," uvedl pro Vocativ.com Nihad, jeden ze zakladatelů klubu. Od té doby se ale mnoho změnilo. Mladý Kurd vystudoval podnikový management na americké univerzitě v Iráku. A nyní pracuje jako makléř na burze v hlavním městě autonomního Kurdistánu - Arbílu, podle kterého se pánský klub jmenuje.

Výplatu už ale neviděl několik měsíců a práce je jen velmi málo. Podobně jsou na tom i jeho kamarádi, a tak se velké množství volného času rozhodli alespoň nějak zúročit. Samotný Mr. Erbil je jen prvním krokem. Kurdové plánují založit vlastní modelingovou agenturu, pořádat hodiny etikety a otevřít si pánské holičství. Pokud seženou peníze.

"Kdybychom neprožívali tuhle krizi, tak bychom na něco podobného určitě neměli čas," snaží se Nihad najít na těžké životní situaci alespoň něco pozitivního.

Inspirací se mladým gentlemanům stala dávná kultura effendiů, vlastníků půdy a vzdělaných mužů, kteří se pravidelně oblékali do svých nejlepších šatů a zúčastňovali se salónů v místních čajovnách. Mr. Erbil smíchal tradiční oděvy se západní módou a vznikl tak jedinečný styl, který oslovuje lidi z celého světa.

"Po pádu Saddámova režimu jsme byli konečně vystaveni i zahraničním vlivům. Viděli jsme svět a to, jak se lidé oblékají," vysvětluje Nihad s tím, že předtím nesměli Kurdové ani vlastnit satelit, dokonce ani cestovat. Díky většímu rozhledu pro sebe nyní chtějí gentlemani z Mr. Erbil daleko lepší život, než měli jejich rodiče. A lepší životní podmínky se snaží vybojovat i pro lidi kolem sebe.

Nihad a jeho přátelé vnímají, že na dění v Kurdistánu začínají mít určitý vliv, a proto každý týden představují na Instagramu alespoň jednu ženu, která pracuje pro dobro tamní komunity. Boří tak zažité představy o útisku a zároveň bojují za rovnoprávnost, ve kterou pevně věří.

Inspirativní osobností se tak například stala i Dashni Khan, kterou naleznete v galerii po boku mladých Kurdů. Té se podařilo otevřít dvě dětské knihovny na severu Kurdistánu a přednáší o byznysu ženám z komunity Jezídů, jež přežily vraždění a znásilňování vojáků Islámského státu.