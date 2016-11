Jak by mohla vypadat zeď mezi USA a Mexikem? Grafické studio se ji pokusilo vyprojektovat

Nově zvolený prezident USA postavil svou prezidentskou kampaň mimo jiné na antiimigrantské rétorice. Své hlasy si získal i tím, že zdůrazňoval, že problém nelegální migrace z Mexika do Spojených států vyřeší tím, že na jejich 3145 kilometrů dlouhá hranice postaví zeď. Po svém zvolení Trump svou rétoriku zmírnil, když uvedl, že by hranici s Mexikem mohl chránit plot, nikoliv zeď. Někteří však rázného republikána vzali za slovo a rozhodli se, že zkusí vymodelovat, jak by taková zeď s Mexikem mohla vypadat. Originální růžové provedení pochází z designérského studia Agustin Avalos/Estudio 314, a na jejich nápad se můžete podívat v naší galerii.