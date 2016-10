Tomu už neuvěříte. Pohoda a luxus při cestování velkými letadly v 70. letech

Dnes to vypadá jako sci-fi, ale v 70. letech se dalo cestovat některými velkými dopravními letadly tak pohodlně, že jste k tomu nepotřebovali ani soukromý tryskáč. Podívejte se na interiéry legendárního stroje Boeing 747, přezdívaný i Jumbo Jet. Bývalo to největší osobní dopravní letadlo a první let se uskutečnil v roce 1970 v rámci společnosti PanAm. V různých variantách nabízel mimořádné pohodlí.