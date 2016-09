100 unikátních snímků ze zákulisí natáčení Hvězdných válek

Je až s podivem, že jeden z nejúspěšnějších režisérů všech dob natočil jen šest filmů. Jenže když se druhý snímek George Lucase Americké graffiti dočkal nečekaně velkého úspěchu, mladý vizionář už věděl, kterým směrem se bude jeho další kariéra ubírat. Konečně dostal prostor pro splnění svého dlouhodobého snu. Science-fiction Star Wars měla být něčím, co do té doby nikdo nikdy nenatočil. Obří projekt narazil na nesčetně problémů, ale jak dnes už víme, Lucas opět uspěl. Hvězdné války se staly kultovním fenoménem, se kterým nadaný umělec navždy spojil své jméno. A my vám nyní přinášíme 100 vzácných barevných snímků, které vám odhalí zákulisí natáčení.