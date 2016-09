Keňský fotograf Osborne Macharia má talent pro stylizování starší generace. Tentokrát se pustil do projektu, který zaujal mnoho čtenářů na zahraničních webech a to především svoji neobvyklou svěžestí. Macharia udělal namaskoval několik mužů z Nairobi jako hiphopery z osmdesátých let. Na výsledek se můžete podívat v naší galerii.