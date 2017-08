Na tenhle festival nikdy nepůjdu! Nebo možná jo...

Karel přesně načasoval svůj vzkaz, který nasprejoval před východ z tunelu u tramvajových zastávek u Dolu Hlubina. Když se probudíte do třetího festivalového dnu, přemýšlíte, že by nebylo vůbec špatné být někde jinde. A tak vám ta věta „Na tenhle festival v životě nepůjdu“ nepřipadá od věci. Jenomže potom vám dojde, že Karlovi se to mluví, když tu nikdy nebyl! Protože kdyby se tomu svému rozhodnutí zpronevěřil a jednou na chvilku zašel, měl by za rok ve stejnou dobu takový pocit, že by se měl zase alespoň na chvilku zastavit.