Masový vrah a profesionální fotograf. Policie hledá oběti inteligentního zločince, pomoci mají i portréty jeho obětí

Kriminalisté tenkrát vyšetřovali případ únosu, znásilnění a vraždy Robin Samsoeové, teprve dvanáctileté dívky, talentované studentky baletu. Její náušnice našla policie spolu s jejími a mnohými dalšími fotografiemi ve sklepě, který měl Rodney Alcala pronajatý. Policie byla schopna vypátrat a identifikovat sedm Alcalových obětí; vzhledem k mužově vysoké inteligenci a také velkému množství fotografií žen, mezi nimiž bylo všech sedmero jeho obětí, se počet zavražděných odhaduje až na stovku.

Příběh Alcaly je hrůzný a těžko uvěřitelný. Narodil se v roce 1943 v americkém státě Texas. Nějakou dobu sloužil v armádě, když se ale nervově zhroutil, ze služby jej propustili. Po propuštění z armády se rozhodl studovat – je bakalářem umění (BcA). Během své umělecké dráhy se dokonce setkal s Romanem Polanským – ten jej učil na filmové škole v New Yorku. Po studiích se začal stranit se společnosti, stal se z něj samotář. První vraždu spáchal zřejmě v roce 1971. Jeho oběť byla taktéž vyfotografovaná v jeho zvrhlé sbírce, nicméně vražda nebyla nikdy objasněna. Tehdy také začal fotografovat a vytvářet své pomyslné portfolio.

Do širšího povědomí vešel díky své účasti v seznamovací televizní show, která nese název Dating Game. I přes svou minulost – tehdy již byl známý tím, že jej soud pro nedostatek důkazů zprostil obvinění ze znásilnění, sexuálního obtěžování a vraždy – jej televize přijala do soutěže a představila jej tam jako chudáka, jehož rodinu opustil otec v mladém věku a on se tak musel těžce protloukat životem. Během doby, kdy se účastnil soutěže, zřejmě zabil další dvě dívky. Ani tyto vraždy mu však žalobci nebyli schopni dokázat.

Na případu Alcaly je problematické především to, že se jedná o vysoce inteligentního člověka, který po sobě vždy zanechal minimum stop. Soudy jej v rozmezí let 1977-2016 odsoudili celkem třikrát k trestu smrti, nicméně na základě odvolání jej třikrát zrušil. Nyní Alcala čeká ve vazební věznici na vyřízení jeho dalšího, již třetího odvolání. Během soudních jednání se Alcala obhajoval sám. Došlo i ke zcela bizarním okamžikům, kdy se změněným hlasem sám sebe jakožto „svůj“ obhájce ptal na různé otázky. Psychiatři u něj již dříve diagnostikovali poruchu osobnosti.

Alcalova sbírka fotografií obsahuje přes tisíc různých snímků, na nichž jsou ženy ve všemožných věkových kategoriích i různorodých okamžicích – některé snímky jsou sexuálně laděné, jiné jsou obyčejné portréty. Policie zveřejnila tyto snímky přesně před rokem, ve snaze, že se někomu podaří identifikovat pohřešované a nezvěstné osoby.