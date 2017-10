PiS se v Polsku těší historicky nejvyšší podpoře. Volila by ji téměř polovina Poláků

47 procent. To je číslo, které dnes zveřejnila polská tisková agentura (PAP). Tolik procent hlasů by nyní obdržela vládnoucí strana Právo a spravedlnost, pokud by se nyní konaly parlamentní volby. Číslo je historicky nejvyšší, okomentovala výsledek polská tisková agentura. Občanská platforma, kterou Právo a spravedlnost předloni vystřídala, by podle průzkumu získala pouhých 16 procent hlasů. Na dalším místě by se podle průzkumu agentury CBOS umístilo hnutí Kukiz15 s 8 % hlasů.

Strana Právo a spravedlnost (PiS) byla založena v roce 2001 jako projekt bratří Kaczyńských, Lecha a Jarosława, který je stále jejím předsedou. Ten předsednickou funkci převzal po smrti svého bratra-dvojčete, který zahynul během letecké tragédie, která v Polsku stále jitří emoce (nejen) politiků. Jarosław je stále vůdčí osobností strany a jejím klíčovým ideologem.

PiS byl u moci v roce 2005, kdy strana vyhrála s výsledkem 27 procent hlasů, o dva roky později ji však vystřídala Občanská platforma (OP), která byla u moci až do roku 2015, kdy Právo a spravedlnost obsadila jak prezidentský post představovaný nyní Andrzejem Dudou, tak většinu křesel v Sejmu.