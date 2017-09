Počet obyvatel ČR se v 1. pololetí zvýšil na 10,59 milionu lidí

Počet obyvatel ČR se v prvním pololetí zvýšil o 9200 na 10,588.063 lidí. Přírůstek zajistila zahraniční migrace, a to zejména z Ukrajiny a Slovenska. Zemřelých bylo více než narozených. Od ledna do konce června zemřelo 57.787 lidí, což je v tomto období nejvíce od roku 1996. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).