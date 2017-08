Nejstarší uprchlici světa, které je 106 let, nedali azyl ve Švédsku. Má se vrátit do Afghánistánu

Na neobvyklý příklad v souvislosti s uprchlíky upozornila švédská média. V červnu byla v této skandinávské zemi odmítnuta žádost o azyl Bibihal Uzbekiové z Afghánistánu. Na tom by nebylo nic zvláštního, kromě toho, že je jí 106 let a prý je to současná nejstarší imigrantka na světě. Podle rozhodnutí švédských úřadů se má ale vrátit do své vlasti, nebo odjet do země, která je jí ochotna přijmout. I to má ale velký háček – paní špatně slyší a vidí a ještě hůře chodí. Odjet by tedy mohla pouze s některým z rodinných příslušníků a tím by byla rodina rozdělena.