Exkluzivní zpověď výtvarníka Reflexu z Barcelony, kde udeřili teroristé: „Když to vidíte na vlastní oči, je to ještě větší hrůza"

„Vždy jsem byl zneklidněný, když jsem v televizi viděl záběry teroristického útoku. Ale vždy to bylo z místa, kde jsem nežil. Teď mám obrázky chaosu, zmaru a nekonečného neštěstí přímo ´pod nosem´. A je to daleko větší hrůza, než jsem si kdy dokázal představit,“ říká v prvních reakcích na teroristický útok v centru Barcelony Jan Ignác Říha, výtvarník Reflexu a autor většiny obálek našeho časopisu, který dlouhodobě v tomto katalánském městě žije.

„Bydlím kousek od ulice La Rambla, kde dodávka najela ve velké rychlosti do lidí a do cyklistů. Kdykoli jsem podobné záběry viděl v televizi, zmocnil se mě neklid, ale když jste přímo na místě, které velmi důvěrně znáte, je to daleko, daleko horší. Všude panuje chaos a napětí, policie uzavřela všechny blízké ulice, restaurace i slavnou tržnici La Boquería. My jsme se schovali domů a čekáme, jak se situace vyvine,“ řekl Jan Ignác Říha.

Podle prvních informací jsou na místě mrtví a zranění lidé. Španělský list El País psal o nejméně deseti mrtvých, ale podle všeho jich bude víc. Hlášeno je také několik desítek zraněných. „Mrtvá těla poházená po Ramble jsou pro mě naprostým šokem. Nějak to nedávám,“ svěřil se výtvarník Říha.

Místo, kde se odehrál útok, zná více než důvěrně. „Přesně přes místo, kde došlo k útoku, chodíme pro okurky do ruského obchodu či k místním Pákistáncům pro zeleninu. Nedaleko je navíc škola, do které chodí naši dva kluci. Nedokážu ani vyjádřit své pocity, když na těchto místech vidím ležet mrtvé a zraněné lidi,“ popisuje své zkušenosti a situaci Jan Ignác Říha.

Podle něj to byla asi jen otázka času, kdy se podobný útok odehraje také v Barceloně. „Bohužel pro teroristy to bylo ideální místo. Vždy je narváno lidmi a především sem chodí turisté. To může být dopad na cestovní ruch, protože to vyvolá znepokojení a chaos, o což zločincům podle všeho především jde,“ řekl Říha v telefonátu z Barcelony.

Podle policie řidič dodávky utekl a další dva útočnícise zabarikádovali v blízkém baru. Zpočátku se nevědělo, zda tam drží rukojmí.

Odhady pak hovořily o tom, že v Barceloně bylo v době útoku několik stovek českých turistů.

A jak hodlal nastalou nebývalou situaci výtvarník Reflexu Jan Ignác Říha bezprostředně řešit? „Bylo těžké to psychicky unést, vydržet a neplakat. Tak jsem si dal panáka. Vlastně jich bylo víc.“