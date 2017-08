Ženská obřízka je znakem civilizovanosti, tvrdí muslimský duchovní

Na televizní přednášku Al-Maligiho vysílanou egyptskou televizní stanicí Al-Seha Wal-Jamal TV upozornila izraelská nevládní organizace The Middle East Media Research Institute (MEMRI), která monitoruje arabská a perská média a překládá je do angličtiny.

Duchovní doslovně řekl: „Budu s vámi hovořit o obřízce žen z lékařských, náboženských, ekonomických a historických hledisek. Tak mi naslouchejte s otevřeným srdcem. ... Diskuse o obřízce žen se datuje do minulého století. Poprvé se o tomto tématu podrobně diskutovalo v minulém století. A kdo byl prvním, kdo o tom hovořil? Židé. Nechtějí, aby islám nebo muslimové byli čistí, rozvinutí a civilizovaní, a proto o tom začali mluvit. V Protokolech sionských mudrců se píše: Musíme usilovat o zhroucení morálky, aby pro nás bylo jednodušší ovládnout svět. Říkají vám, že ženská obřízka způsobuje neplodnost. A to říká kdo? Jak může ženská obřízka způsobit neplodnost?! Egyptské ženy jsou obřezány, a přesto rodí víc než všechny ostatní matky na světě. Buď Alláh pochválen! Jak to tedy může způsobit neplodnost? Jsou to neobřezané ženy Evropy, které jsou neplodné. Buď Alláh pochválen! Jsou nějaké ekonomické výhody ženské obřízky? Ano! A jaké jsou tyto ekonomické výhody ženské obřízky? Ženská obřízka je preventivním lékařským opatřením. Někdo, kdo je neobřezaný, bude postižen mnoha závažnými nemocemi, o nichž budeme hovořit později, bude-li to vůlí Alláha. Někdo, kdo onemocní jednou z těchto nemocí, musí utrácet peníze, stát musí vynaložit peníze na jeho léčbu, a tak dále. Ale všechny tyto peníze můžeme uspořit a nasměrovat jinam. Takže to představuje preventivní lékařství.“

Tato Al-Maligiho přednáška opět jen dokládá, jak silně v muslimském prostředí zdomácněly mýty evropského antisemitismu z 19. a 20. století, které byly lživě vytvořeny odpůrci Židů a jež muslimové přijali za autentické dokumenty pod vlivem konfliktu se státem Izrael.

Naopak téma ženské obřízky je komplikovanější a kontroverznější hlavně kvůli tomu, že někteří muslimové popírají samotný fakt přípustnosti ženské obřízky v islámském právu a naopak jiní muslimové hlásají, že ženská obřízka je součástí islámského práva – ať již v omezené formě „částečné“ obřízky nebo v té nejextrémnější formě odstranění celého klitorisu.

Ať již tak nebo tak, jsou podobné přednášky pronášené na islámských vzdělávacích televizních kanálech problémem, protože je sledují i muslimové u nás v Evropě a berou si z nich inspiraci, jak v projevech antisemitismu, tak v praktikování ženské obřízky, kterou mnohdy provádějí na svých dcerách tak, že je odvezou do muslimské země na „dovolenou“, kde je jim proti jejich vůli provedena obřízka, aby tyto dívky zůstaly z pohledu svých rodičů a muslimské komunity „čisté“.

Příkladem je ultrakonzervativní islámský portál islamqa.info, který je pod odborným vedením předního saudskoarabského salafistického teologa Muhammada Saaliha al-Munajjida a jenž je oblíben u evropských muslimských fundamentalistů, jehož náboženské edikty zveřejnily na svém webu www.islamweb.cz i Islámské nadace v Brně a Praze.

Islamqa.info v angličtině zveřejnil text, kde jistý muslimských odborník Dr. Haamid al-Ghawaabi označuje neobřezané ženy za náchylnější k zdravotním problémům spojeným s pohlavním ústrojím. A tvrdí, že „obřízka snižuje nadměrnou sexuální touhu“. Jak ovšem tento autor zdůrazňuje, v islámu je povolena pouze částečná obřízka, tj. jen částečné vyříznutí klitorisu, a ne celkové odstranění klitorisu (tzv. faraonská obřízka).