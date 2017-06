Švédské probuzení: 300 místních muslimů se zapojilo do teroristických skupin ve světě, někteří se vrátili | Reflex.cz

Podle ve středu zveřejněné zprávy odjelo přibližně 300 lidí v letech 2012 až 2016 do Iráku a Sýrie, aby se zapojili do ozbrojených islamistických skupin, které jsou označovány jako teroristické organizace. Osmnáct procent z nich byli lidé mladší 19 let a čtvrtinu tvořily ženy.

Tři čtvrtiny z těchto teroristů, jak je označuje nová studie, jsou občané Švédska a 34 procent z nich se už narodilo v této skandinávské zemi. Podle zjištění pocházejí z 38 různých států, především mají původ v severní a východní Africe, na Blízkém východě, ale jsou mezi nimi i osoby z Bosny či Ruska.

„Není to homogenní skupina, jedná se o vyloženě multietnickou záležitost,“ píší autoři zprávy Magnus Ranstorp a Linus Gustafsson. Za varovný je ale považován fakt, že 80 procent všech švédských džihádistů pochází z pouhých čtyř z celkem 21 švédských krajů. „Je zřejmé, že v některých částech země k odchodu lidí do teroristických skupin přispívá jejich nábor v místě bydliště a společenské a ekonomické podmínky,“ tvrdí zpráva.

Studie také říká, že vychází ze zcela konkrétních dat, která mají odborníci, policie a tajné služby podložené. Proto také dodává, že 49 švédských muslimů v konfliktech na Blízkém východě zemřelo a kolem 120 se jich do země vrátilo. Ti jsou údajně pod dohledem a představují možné bezpečnostní riziko.

Část zprávy pak Švédy rozhodně nepotěšila, protože konstatuje, že „Islámský stát a některé další organizace oficiálně prohlásily, že Evropa je jejich legitimním cílem, proto nelze vyloučit, že budoucí teroristé mohou být i mezi lidmi, kteří se vrátili ze Sýrie a Iráku“. Uklidňující není ani věta, že „dosavadní skutečnost naznačuje, že jen velmi málo z navrátilců hodlá spáchat teroristické činy ve Švédsku nebo v Evropě“. I pokud by jich bylo jen několik, je to velmi vážný problém.