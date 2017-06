Zemřel Sam Panopoulos, muž který vymyslel legendární pizzu Havaj | Reflex.cz

Podobně jako u mnoha slavných jídel, byla i havajská pizza dílem náhody. Sam Panopoulos společně se svými dvěma bratry provozoval počátkem 60. let v kanadském Chathamu restauraci Satellite. Nabízeli hostům typická americká jídla, jako hamburgery a hranolky. Ale také čínské pokrmy, protože se jim na některých líbila kombinace sladkých a slaných chutí. Pak začali prodávat i pizzu.

V roce 1962 se pan Panopoulos rozhodl dát na pizzu sladký konzervovaný ananas a slanou kanadskou slaninu. „Byl to jen takový experiment, pokus, udělali jsme si to pro sebe ze zábavy,“ řekl před časem stanici BBC Sam Panopoulos. A skutečně, z počátku byly reakce jeho zákazníků na nové jídlo velmi smíšené. Jenže uplynulo jen několik měsíců a zákazníci se údajně do „Havaje“ úplně zbláznili. Cesta do světa byla otevřená.

Dnes patří havajská pizza k jednomu z vůbec nejoblíbenějších a nejpopulárnějších jídel na světě. I když slanina je často nahrazena šunkou.

Dlouho se ale vedla vášnivá diskuse, dokonce i v odborných kuchařských kruzích, zda ananas vůbec na pizzu patří. Jenže experty porazili zákazníci, kterým se původně nezvyklá kombinace chutí nesmírně zamlouvá.

A proč se vlastně tato pizza jmenuje havajská? Dostala jméno podle značky konzervovaného ananasu, který kuchař Panopoulos původně použil.

Sam Panopoulos emigroval z Řecka do Kanady v roce 1954, když mu bylo 20 let. Pak v provincii Ontario provozoval se svými bratry několik restaurací. Celých 50 let byl ženatý se svoji manželkou Christinou a měli spolu dvě děti.

Vynálezce slavného jídla bude pohřben v kanadském Londýně v provincii Ontario v pondělí.