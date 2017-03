Otřesné podmínky, krvavé souboje a zima. V anglické zoo zemřelo 500 zvířat za tři roky

Zastupitelstvo obce severozápadního městečka pozastavilo platnost provozovatelské licence Davidu Gillovi, který ve městě provozoval safari zoo. V zoologické zahradě totiž prakticky nezbyla žádná zvířata. Během tří let jich zemřelo téměř pět stovek.

Pozastavení platnosti povolení pro Davida Gilla bylo na radě zastupitelstva jednomyslné. Muž má nyní možnost se proti rozhodnutí do 28 dní odvolat. Pokud tak učiní, což je pravděpodobné, účinky se pozdrží a muž bude moct ještě nějakou dobu svou zoologickou zahradu provozovat. Radní města dospěli k názoru, že licenci musí odebrat, poté, co zjistili, jak to v zoologické zahradě funguje. Africká zvířata zvyklá na zimu neměla vyhřívaný pavilon, žirafy mrzly v pětistupňovém mrazu a narážely svými dlouhými krky do stropů nevytopených místností. Zvířata se v zoo požírala navzájem, protože jednotlivé části nebyly dostatečně oddělené, což je i v případě safari zoo nezbytně nutné.

Podle informací britské BBC za poslední tři roky zemřelo v zahradě 495 zvířat. Zemřela většinou vlivem nedostatečných a naprosto nevhodných podmínek, když jim majitel zřejmě z finančních důvodů nezajistil adekvátní životní prostředí. Radní ve svém zápise z rady zastupitelstva uvedli, že byli zcela šokováni otřesnými podmínkami, které v zoo panovaly. Není to poprvé, co má za sebou zoo nějaký skandál – v roce 2013 v zoo zemřela ošetřovatelka, kterou zabil při práci tygr. Zoo tenkrát dostala také vysokou finanční pokutu za špatné zabezpečení výběhů.

Kritická situace v otázkách bezpečnosti byla v safari i nyní. Kromě bídných podmínek, v nichž zvířata musela přežívat, byli ohroženi i návštěvníci a zvířata sama. Část z nich sice zemřela vlivem špatných podmínek, zhruba třetina z nich však zahynula při vzájemných soubojích, většinou nerovných, které se pak opakovaly téměř denně. V zoo totiž v průměru zemřelo jedno zvíře každý třetí den.

Další zajímavosti na Reflexu:

Podívejte se na naše video JXD z norčí farmy