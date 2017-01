Český pas, dobrý pas, umožňuje bezvízové cestování do 152 zemí. Vůbec nejlépe jsou na tom Němci

Nový žebříček, který ukazuje, kam mohou držitelé jednotlivých pasů cestovat po světě bez víza (nebo dostanou vízum na místě a nepotřebují ho předem), dopadl pro Českou republiku dobře. Náš pas má v tomto porovnání hodně velkou váhu. Podle něj existuje 152 destinací, kam s ním můžete takto „volně“ jet. Vůbec nejlépe jsou ale na tom na světě Němci, jejichž pas je pustí až do 158 míst.

Každoroční pořadí (to se pak v průběhu roku samozřejmě mění podle toho, jak si kdo vyjedná další smlouvy o bezvízovém cestování) najdete na stránce www.passportindex.org Celkem je zde hodnoceno 199 zemí světa. Česko je na 26. místě, před námi je Austrálie, za námi Island.

Na prvních místech jsou Německo, Švédsko, Singapur, Dánsko a Finsko. Postavení asijského ostrova Singapur může vypadat překvapivě, ale je to důsledek dlouhodobé politické a ekonomické stability tohoto relativně bohatého státečku.

Zajímavé je, jak velké rozdíly jsou ale u držitelů pasů světových velmocí. Zatímco s britským a americkým pasem můžete bez víza do 156 států, tak s ruským jen do 103 a čínským dokonce pouze do 57 zemí a říše středu se tak krčí v pořadí na nelichotivém 137. místě.

Na konci žebříčku jsou pak státy, ve kterých panuje rozvrat a anarchie. Úplně poslední je Afghánistán, s jehož pasem můžete volně pouze do 23 zemí. Na konci jsou s ním Somálsko, Sýrie, Irák a Pákistán. V případě těchto pěti zemí je nápadná souvislost s počtem uprchlíků, kteří přicházejí do Evropy.

Pořadí 30 zemí světa s „nejlepšími“ pasy pro cestování. V závorce počet destinací, kam můžete odjet bez víza (nebo ho dostanete ihned přímo na místě):

1. Německo (158)

2. Švédsko (157)

3. Singapur (157)

4. Dánsko (156)

5. Finsko (156)

6. Francie (156)

7. Španělsko (156)

8. Švýcarsko (156)

9. Norsko (156)

10. Velká Británie (156)

11. USA (156)

12. Itálie (155)

13. Nizozemsko (155)

14. Belgie (155)

15. Rakousko (155)

16. Lucembursko (155)

17. Portugalsko (155)

18. Japonsko (155)

19. Malajsie (155)

20. Irsko (154)

21. Kanada (154)

22. Nový Zéland (154)

23. Řecko (153)

24. Jižní Korea (153)

25. Austrálie (153)

26. Česká republika (152)

27. Island (152)

28. Maďarsko (151)

29. Malta (150)

30. Polsko (150)