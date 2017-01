Lítačka či šalinkarta jsou z pravěku. Německo chce zavést jednotnou e-kartu pro celou zemi

Jediná elektronická čipová karta pro 370 různých podniků městské hromadné dopravy? To chtějí nejpozději v roce 2019 zavést v Německu. S kartou by pak bylo možné bez problémů jezdit v Berlíně, Hamburku, Kolíně či Mnichově. Vedle toho vypadá pražská Lítačka či brněnská šalinkarta jako produkty z pravěku. Německá karta by pak navíc po celé zemi sloužila na pronájem aut a placení parkování.

Alexander Dobrindt, německý ministr dopravy a digitalizace, vychází ve svém projektu z toho, že městská hromadná doprava je tak či tak placena z veřejných peněz. V každém městě se sice platí jinak a ceny samozřejmě nejsou stejné, ale jedna elektronická karta by všem městům výrazně ušetřila. Složité prý ale bude vymyslet, kdo kolik do systému přispěje a jak se budou dělit utržené peníze.

Protože Němci to myslí zcela vážně, projekt bude podle ministerstva dopravy zahájen již příští týden. Tedy jeho reálná příprava. V létě příštího roku má být vše připraveno a pak postupně region po regionu spouštěno. Na konci roku 2019 by to celé mělo fungovat.

Ministr Dobrindt se už domluvil na spolupráci s několika dopravními společnostmi a stát jim letos přispěje 16 miliony euro na dvanáct projektů digitalizace, která s tím souvisí. Celkem by se do projektu mělo zapojit 370 dopravních společností, které dnes obsluhují kolem 75 procent obyvatelstva Německa.

Až bude fungovat jednotná elektronická jízdenka, měly by se na ní připojit i firmy, které půjčují auta a provozují parkovací služby.

Cílem celé akce je jednodušší a atraktivnější veřejná doprava. Jedna celoněmecká jízdenka by také ušetřila lidem hodně času, protože v jiném městě si musejí shánět lístek či zjistit způsob, jak autobus, tramvaj či metro zaplatit.

Představte si, že by se o něco podobného někdo pokusil u nás. Nejdříve by se tvrdilo, že to nejde, protože se dopravní podniky nedomluví. Pak by stát a města hledaly peníze, přestože to už dnes všechno ony platí. Potom by nastaly technické problémy. Ustavil by se k tomu i nějaký pořádný úřad a mezitím by se zbytečně utratilo či rozkradlo tolik peněz, že by se nakonec nic neuskutečnilo.