Hrozba pro GPS? Rusko znovu otestovalo protisatelitní střelu

Lze to chápat jako snahu Moskvy ukázat své schopnosti ve vesmíru. Podle zdroje americké zpravodajské stanice CNN ale přístroje po testu nezaznamenaly žádné úlomky a trosky. To by znamenalo, že raketa určený cíl nezničila.

Rusko podobné testy provádělo již dříve. Otestovalo například protisatelitní raketu Nudol. Právě střely podobného typu mohou ohrozit i družice jednoho z celosvětově nejznámějších navigačních systémů GPS. Ten americká armáda používá k navigaci vzdušných, pozemních i námořních sil.

USA se navíc domnívají, že Rusko rozmístilo tzv. kamikaze satelity, které mají za cíl přiblížit se k americkým družicím a zničit je.