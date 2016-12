Ruského velvyslance v Turecku zastřelil neznámý atentátník

Ruský velvyslanec v Turecku Andrej Karlov podlehl zraněním, která utrpěl při dnešním útoku v Ankaře. Potvrdila to mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. "Rusko považuje útok na svého velvyslance v turecké metropoli Ankaře za teroristický čin," dodala mluvčí.

Andrej Karlov • Foto ČTK

"Nezapomínejte na Halab, nezapomínejte na Sýrii, bůh je veliký," zvolal pachatel se zdviženou rukou a ukazováčkem poté, co diplomata na vernisáži výstavy fotografií střelil do zad. Podle jiného svědectví údajně řekl: "Necháme vás zaplatit za Halab".

Video z celého incidentu:

Video of the moment Russian ambassador was shot in Ankara. pic.twitter.com/EYNE3Hkomd