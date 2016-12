Pohraniční stráž EU vznesla obvinění proti neziskovým organizacím, které pomáhají uprchlíkům

Pohraniční stráž EU (Frontex) vznesla zásadní obvinění proti neziskovým organizacím působícím v Středozemním moři v rámci údajné snahy pomoci uprchlíkům. Podle Frontexu neziskové organizace nejspíše nějakým způsobem spolupracují s pašeráky na organizování nelegální imigrace do Evropy. O obvinění píše mezinárodní ekonomický deník Financial Times v článku „EU border force accuses charities of collusion with migrant smugglers“ a odvolává se na důvěrné zprávy určené vedení EU a vypracované pracovníky agentury Frontex.