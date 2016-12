Pamlsková vyhláška: Nelíbí se ředitelům ani rodičům. Bere dětem možnost svobodně se rozhodnout, co budou jíst

Již několik měsíců upozorňují ředitelé škol na přílišnou přísnost vyhlášky. „Pokud limitům ve vyhlášce nevyhovuje běžná bageta s rostlinným máslem, plátkem šunky a sýra, tak je zřejmě – alespoň dle mého názoru – něco špatně,“ uvedl pro reflex.cz ředitel Gymnázia Dr. Karla Polesného ve Znojmě Jiří Peroutka. Zároveň potvrdil, že stejně jako většina ředitelů čeká na metodický pokyn ministerstva zdravotnictví, který by měl k vyhlášce vzniknout.

A nejen přísný výběr povoleného zboží provozovatelům bufetů i ředitelům vadí. Pavel Škoda, ředitel Jiráskova gymnázia v Náchodě, upozorňuje také na zajímavý fakt, který se týká svobodného rozhodování žáků. „Pokud zabráníme žákovi, aby se – přiměřeně poučen školou i rodiči – svobodně rozhodoval, co si koupí k jídlu či pití a tak podobně, krátkodobě ho ochráníme před některými možná nepříznivými důsledky jeho chování, ale zcela v něm potlačíme něco mnohem důležitějšího, a to schopnost se svobodně, samostatně, a hlavně zodpovědně rozhodovat.“

Pamlsková vyhláška platí od září, na konci prosince však končí tříměsíční lhůta na doprodání sortimentu. Pokud zůstane vyhláška v současné podobě, hrozí uzavření bufetů i automatů ze strany nájemců. Na znojemském gymnáziu budou v takovém případě zvažovat provozování bufetu pod hlavičkou školní jídelny, na niž by se vyhláška podle dostupných informací vztahovat neměla a zůstala by tak žákům možnost zakoupit si ve škole svačinu.

Jak bude vypadat fungování školních bufetů po Novém roce?

Náchodské gymnázium bufet zavírat nebude. „Označíme ho nápisem: Žákům nižšího gymnázia vstup zakázán. Pak budeme sledovat, jak společně budujeme Potěmkinovu vesnici a rozvíjíme u žáků vyššího a čtyřletého gymnázia finanční gramotnost a kompetence k podnikání,“ říká ředitel Jiráskova gymnázia v Náchodě Pavel Škoda a zároveň k vyhlášce dodává: „Myslím, že žádný rozumný ředitel nedovolí ve své škole prodej něčeho vysloveně škodlivého. V každé škole je rada školy, která může i v této věci spolupracovat s ředitelem a v případě stravovacích prohřešků ho tlačit k nápravě. Jak to bude dál? Budeme kontrolovat nezávadnost svačin, které si žáci koupí mimo školu nebo které si přinesou z domova?“

Proti vyhlášce se zvedla vlna nevole také mezi rodiči. Proti vyhlášce vznikla petice, v níž se například píše: Pamlsková vyhláška přináší omezení sortimentu ve školních bufetech a automatech nesmyslně do té míry, že od 1. 1. 2017 dojde mnohde k jejich zániku. Pamlsková vyhláška tak vyžene děti do obchodů a zařízení mimo školu, často do rychlých občerstvení typu McDonald’s

Kompletní seznam požadavků na potraviny pro děti je možné stáhnout na webu ministerstva školství nebo si prohlédnou v galerii: