Vládnutí na ruský způsob: Desítky bývalých poslanců okupují státní byty v Moskvě

Politika v Rusku je nejenom kontroverzní, ale má i svá specifika, která jsou pro cizinu málo pochopitelná. Například teď se řeší problém, že 86 poslanců a poslankyň, kteří nebyli v září opět zvoleni do Státní dumy (dolní komora parlamentu) odmítá opustit byty, které jim byly přiděleny na dobu výkonu funkce v Moskvě. A noví poslanci museli proto do hotelu.

Ruské parlamentní volby se uskutečnily už 18. září a Státní duma v novém složení zahájila práci 4. prosince. Na vystěhování bylo tedy dost času. Jenže 86 bývalých zákonodárců (celkem je jich 450) dál bydlí ve státních bytech na ulici Olofa Palmeho, které jim byly ale přiděleny pouze na dobu výkonu funkce. Informoval o tom ruský ekonomický deník RBK.

Střídání stráží se proto ruské vládě pořádně prodraží. Ti, na které se zatím ubytování v poslaneckých domech nedostalo, bydlí v hotelích. Samozřejmě v těch nejlepších a to je v Moskvě mimořádně drahá záležitost.

Pozoruhodné jsou ale důvody, proč někteří exposlanci a exposlankyně zůstávají v Moskvě.

Část z nich si prostě na několik let přestěhovalo do hlavního města celé rodiny a jejich děti zde chodí do školy. Ty prý budou pokračovat na studiích ještě jeden rok v Moskvě a celý proces vystěhování se může podle novin The Moscow Times protáhnout až na jeden rok.

Celou tu dobu by ale někdejší poslanci bydleli v metropoli zadarmo, protože za poslanecké byty se neplatí. Utrácení státních peněz se ale nelíbí veřejnosti.

Šťourat se v tomto problému ale nikomu moc nechce.

Státní televize Rossija 24 ovšem uvedla, že z minulosti jsou známy případy, že někteří exposlanci byli dokonce násilně vystěhováni ze služebních bytů v Moskvě. Podle televize ani to celý proces moc neurychlí, protože po pobytu některých ruských zákonodárců bývají byty v takovém stavu, že musí být kompletně rekonstruovány a to také zabere nějakou dobu.