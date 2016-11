Francie dá každému imigrantovi 67 000 korun, když se vrátí domů. Skoro všichni ale zůstávají

„Je to systém, který umožní lidem vytvářet stabilitu v zemi, odkud přišli a zároveň by měl podpořit to, aby se k nám nevraceli. Je to jakási kompenzace za to, že investovali na cestu do Evropy,“ řekl televizi BFM Didier Leschi, generální ředitel francouzského Úřadu pro imigraci a integraci. Nabídka zatím platí do konce letošního roku.

Leschiho slova ale vyvolala i velkou kritiku, protože někteří Francouzi poukazují na to, že část imigrantů přišla ilegálně a že za porušení zákonů jim stát místo nucené deportace ještě hodlá zaplatit. Sám Leschi počítá s tím, že nabídky by mohlo využít kolem 4000 lidí, což by ale bylo pouze několik procent z těch, kteří letos do Francie přišli.

Ředitel také dodal, že zajímavá by mohla být nabídka až 10 tisíc euro, kterou by mohl získat navrátilec, který pak s její pomocí doma vytvoří nějaká pracovní místa. A opět to u některých lidí narazilo – i ve Francii je dost místních občanů, kteří podobnou pomoc od státu při svém malém podnikání nedostanou.

Navíc podle sociálních pracovníků je podobná snaha vracet imigranty v podstatě marná, protože na sociálních dávkách dostanou tito lidé ve Francii daleko víc za jediný rok. „Je to naprosto zbytečné, to situaci nezmění,“ řekl jeden sociální pracovník britskému deníku The Independent.