Šílenost v praxi: Ve Stockholmu zavedli genderové (!) odklízení sněhu, při první kalamitě vznikl chaos

Minulou středu napadlo ve švédské metropoli Stockholmu přes 30 centimetrů sněhu, což bylo více, než v kterýkoli jiný listopadový den od roku 1905. Další dva dny zažívalo město nebývalý dopravní chaos, část obyvatel se nedostala do práce, dálnice se zablokovaly a vlaky nejezdily. Za jednu z možných příčin chaosu prý překvapivě může vyhláška o „genderovém odklízení sněhu“. Zdá se vám to zcela absurdní? Ve Švédsku to je realita.

Vyhlášku o dodržování „rovnosti pohlaví“ při uklízení sněhu skutečně přijalo stockholmské zastupitelství, kterému vládne koalice sociálních demokratů a Strany zelených. O co se jedná?

Bylo přijato nařízení, že při úklidu sněhu se nebude postupovat stejně jako v minulosti, kdy nejdříve přišlo na řadu uklízení ulic, aby mohla jezdit auta a městská doprava. To je prý genderově nevyvážené, protože většinu řidičů tvoří muži, zatímco ženy více používají chodníky.

Dopravu ve Stockholmu má na starosti představitel Strany zelených Daniel Helldén, který nejdříve v deníku Expressen tvrdil, že politika, která zajišťuje „genderově spravedlivé uklízení sněhu“, nebyla příčinou chaosu. Jen prý sněhu napadlo moc, odklízení probíhalo, jak mělo a chodníky „nedostaly přednost“.

Jenže to není pravda a sám Helldén kdysi mluvil jinak, jak mu teď švédská média připomněla. Tvrdil, že v odklízení sněhu skutečně existuje nerovnost a proto mají „prioritu chodníky, cyklostezky a veřejná doprava“.

Mnoho obyvatel města teď argumentuje svými zkušenostmi z minulého týdne. Sníh se kvůli nesmyslné vyhlášce uklízel na mnoha místech jinak. Byl odstraněn z chodníků, a protože ho bylo rekordní množství v tomto ročním období, byl prostě „odsunut“ na silnice, které se tak staly neprůjezdnými.

Genderový úklid neuspěl.

Na Twitteru byl proto oslavován antifeministy, ale dokonce i velmi liberální deník Dagens Nyheter přinesl odlehčený text s názvem „Devět alternativ k rovnosti pohlaví při čištění sněhu“.

Nakonec i radní Helldén pod tíhou důkazů přiznal, že vyhláška selhala: „Je zřejmé, že to nefungovalo, a otázkou je, proč. Bylo to počasím nebo postupy, které jsme ve městě zavedli? Lituji toho, že se lidé nedostali do práce a studenti do škol. Nevím, co víc bych k tomu řekl,“ sdělil radní.

Jeho slova ale těžko představují omluvu lidem, ke kterým se nedostaly sanitky. Ve Stockholmu totiž minulý čtvrtek a pátek zaznamenaly kvůli sněhu 4000 poranění, včetně mnoha zlomenin. K některým lidem sanitky přes neuklizené silnice nedojely.