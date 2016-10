Kaczyński to nevzdává. Pokračuje v nesmyslném boji proti potratům

Většinou 352 hlasů proti pouhým osmapadesáti rozhodl Sejm zamítnout návrh zákona poslanců vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), který měl zpřísnit již tak velmi přísnou “potratovou” polskou legislativu. Jedním z hlavních podporovatelů zákona byla tradičně silná polská katolická církev, další silný hlas vítající návrh zákona byl šéf vládní strany Právo a spravedlnost Jarosłav Kaczyński, který ve svém protipotratovém boji neustal ani poté, co poslanci návrh definitivně pohřbili. Kaczyński v prohlášeních, jež otiskla polská média, opakovaně prohlašuje, že by legislativa měla být všemu navzdory přijata.

“Budeme i nadále usilovat o to, abychom zajistili porod dítěte i v případě, že je plod zjevně silně poškozený a že je zjevné, že dítě po porodu zemře,” prohlásil Jarosłav Kaczyński. Doplnil, že si toto přeje hlavně proto, aby dítě bylo po porodu pokřtěno a pak řádně pochováno. Rozhodnutí porodit dítě, které nemá šanci na přežití, je v současné právní upravě ponecháno ženám. Ve svém kontroverzním prohlášení však předseda PiS také uvedl, že by bylo dobré toto právo na rozhodnutí ženám odejmout a upravit jej striktní legislativou. Jarosłav Kaczyński také ujistil, že jeho strana bude dále usilovat o to, aby byla podobná legislativa přijata. Strana je ale evidentně nejednotná, když její poslanci při hlasování hlasovali proti zákonu.

Polsko patří stále mezi země s nejpřísnější legislativou týkající se potratů. Ženy mohou jít na potrat pouze v případě, že jejich těhotenství je důsledkem znásilěnní, incestu nebo pokud porod ohrožuje rodičku na životě. Podobná přísná pravidla mají například také Vatikán nebo Malta.