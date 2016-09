Proč už nemohu mlčet o sexismu v mé straně, napsala mladá politička z Merkelové CDU

Mladá berlínská politička Jenna Behrendsová (26), která byla zvolena minulou neděli do zastupitelstva ve čtvrti Mitte za CDU, obvinila stranu kancléřky Angely Merkelové ze sexismu. Podle dopisu, který napsala své straně, straničtí funkcionáři o ní šířili lži, obviňovali ji z kariérismu a z toho, že se snaží uspět „přes postel“.

Behrendsová zveřejnila svůj dopis v pátek na webu „Edition F“ a vyvolala tím ve straně, v německých médiích i na sociálních sítích velké pozdvižení. Své vyjádření nazvala „Proč už nemohu mlčet o sexismu v mé straně“.

Jenna Behrendsová vstoupila do berlínské CDU v minulém roce. Protože poměrně rychle se dostala ve straně do popředí, začala být podle vlastních slov ihned napadána a obviňována.

Sandra Cegłaová, šéfka ženské organizace v berlínské CDU, ji v pátek deníku Berliner Morgenpost označila za „pochybnou osobnost“, který staví lidi proti sobě. Prý by měla být ze strany vyloučena. Přitom obě ženy byly zvoleny před týdnem na stejné kandidátce do stejného zastupitelstva. Na co si ale Jenna Behrendsová konkrétně stěžuje? Německá média totiž mezitím identifikovala aktéry sporu, které mladá politička ve svém dopisu nejmenovala.

Podle zjištění ji šéf berlínské CDU Frank Henkel na stranické konferenci oslovil jako „velkou sladkou myš“, což ona považuje za sexismus. Pak se prý Henkel svých kolegů vyptával, zda se Behrendsová snaží postoupit v kariéře pomocí navazování vztahů s muži. Ve straně se totiž šířily zvěsti, že má poměr s vlivným kolegou Svenem Rissmannem a že s ním spí pouze proto, aby se dostala na volené místo na kandidátce.

Zvláštně na celou situaci reagoval „obviněný“ Frank Henkel: „Jsem velmi překvapený a také trochu zklamaný z obsahu a stylu toho otevřeného dopisu.“ Podobné věci by se podle něj měly řešit „za zavřenými dveřmi“. Nařčení ale Henkel přímo nevyvrátil.

Největším problémem podle německých médií pro CDU ale je, že Behrendsová tvrdí, že sexismus je ve straně „institucionálním problémem“, že je to vlastně běžný postup. Podle ní to může odrazovat mladé ženy od vstupu do strany a od toho, aby se v ní více angažovaly.