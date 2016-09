Úžasný příběh: Austrálie má novou bankovku vyrobenou podle připomínek slepého chlapce

foto: Reserve Bank of Australia

Australanovi Connoru McLeodovi bylo v roce 2012 pouhých 12 let. Connor je od narození slepý a tehdy společně se svoji maminkou spustil petici, která se obrátila na australskou banku, aby začala vyrábět bankovky s hmatovým značením, které by pomohlo nevidomým a slabozrakým. Výsledek? Ve čtvrtek šla do oběhu nová australská bankovka v hodnotě 5 dolarů, která má náležitosti, jež si Connor přál.