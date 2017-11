Design nezná limit

Na nic netlačit

Majitelka značky jógového oblečení YOjogaYO a interiérová designérka Karolina Tůmová (41) vypadá jako víla z pohádek. Má příjemnou dívčí barvu hlasu a svá slova volí spontánně. Miluje jógu jako životní styl. „Veškeré události v životě se snažím spíš naciťovat. Odjakživa jsem tíhla ke kreativním věcem. Dokonce jsem se hlásila na uměleckou školu, kam mě nakonec nevzali, ale asi to tak mělo být, abych se k tomu po letech vrátila.“ Karolina Tůmová si během svých cest do zahraničí všimla, že spousta věcí spojených s jógou v Česku vypadá tak nějak nedokonale. „To, že budeme cvičit v hezkém oblečení v hezkém prostředí, neznamená, že budeme méně jogínem než ten, který cvičí v Indii na červené půdě a má na sobě jen roušku. Nejsme horší, když budeme dbát i na estetickou stránku,“ vysvětluje mi Karolina.

Jako spoustu lidí praktikujících jógu i ji chvíli lákalo pomyšlení na lektorský kurs. Nakonec však poslechla svou intuici a šla jinou cestou. „Chtěla jsem si otevřít studio. Když už byl prostor těsně před podpisem, došlo tam k nějakému nedorozumění, věci vypadaly jinak, než jsem předpokládala. Bylo mi smutno, protože se mi najednou rozplynul sen před očima. Ten den jsem šla na jógu a přišla mi myšlenka na oblečení.“ A tak je Karolina začala před rokem vyrábět. Bez jakéhokoliv plánu nebo záměru zbohatnout. „Snažím se jít dopředu a soustředit se na sebe, protože podnikatelské prostředí u nás není úplně čestné. Když se občas rozhlédnu, jsem z toho jen zklamaná.“

Přiznává, že dělat sama byznys není úplně jednoduché, zvlášť když si zakládáte na kvalitních materiálech – a v mnoha kouscích Karoliny by se dal radostně strávit celý den i noc –, výhradně české výrobě a férovém přístupu k zákazníkům. „Trvalo mi, než jsem našla skutečně kvalitní látky a někoho, kdo mnou navržené modely dobře ušije. Nechci vyrábět v Asii, chci si držet výrobu v Česku a to se samozřejmě odráží i na výsledné ceně.“ Osobní požadavky se Karolina snažila vtisknout svým kolekcím. „Kvalitní musí být i ty nejmenší detaily, včetně etiket.“ Ke kolekcím, jež tvoří tílka, trika, legíny, mikiny a sportovní podprsenky, přibyly upravené džínové bundy v duchu upcyklingu a jednoduché stříbrné náramky s ručně vyrytým citátem, z jejichž výtěžku věnovala většinu charitativnímu sdružení Cesta domů. „Spoustu věcí, které bych měla dělat, nedělám. Nemám ostré lokty, věci nikam netlačím. Snažím se udělat všechno pro to, aby se mi věci plnily tak, jak chci, ale když to z nějakého důvodu nejde, tak na ně rozhodně netlačím. Třeba to prostě není správná cesta.“

