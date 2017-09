Česká fotobudka sbírá designové ceny v Itálii i dalekém Los Angeles!

Tentokrát se to podařilo české fotobudce Fotonaut. Odnesla si hned tři významné designové ceny, a to bronz v Los Angelském International Design Award, stříbro v prestižní italské soutěži A'Design Award and Competition a platinové ocenění v celoevropské soutěži European Product Design Award.

Oceňovaná fotobudka Fotonaut spatřila světlo světa v roce 2012.„V té době nás zaujal koncept fotobudek na party, firemní a propagační akce. Hledali jsme, co se kde dá pořídit. A je to možná tím, jak jsme vybíraví, ale na celém světě jsme nenašli jediný produkt tohoto typu, který by se nám bez výhrad líbil,“ uvádí Martin Prošek, jeden z majitelů Fotonauta.

„Proto jsme se rozhodli vytvořit vlastní fotobudku úplně od základů. Od té doby pracuje na Fotonautovi kontinuálně od 7 do 16 lidí. Od designérů, grafiků, programátorů, techniků a konstruktérů, až po šperkaře či vývojáře.“

Že se malé české firmě podařilo vytvořit něco neobvyklého zjistili nedlouho poté, když se začaly ozývat firmy se zájmem o koupi Fotonauta nejen z celé Evropy, ale i z Brazílie, USA, Srí Lanky, Ruska, Jihoafrické republiky, Macaa nebo Malediv. Proto se firma tento rok rozhodla přistoupit k vývoji zcela od základů tak, aby bylo možné vyrábět její fotobudky sériově a prodávat je do celého světa.

„Dříve jsme jednoho Fotonauta vyráběli i tři měsíce. Vše byla ruční práce, se všemi výhodami, ale i nevýhodami, které tato práce obnáší. Teď jsme schopni odeslat klidně 30 naprosto precizních fotobudek do celého světa každý měsíc,“ dodává Martin Prošek.

Kromě zmíněných designových ocenění byl Fotonaut nominován také na designové ceny Clio Awards, Core 77 Design Awards a EdAwards.

Více informací o pronájmu Fotonauta na akce v České republice najdete na www.fotonaut.cz.