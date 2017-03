NYT zveřejnil dosud nepublikované snímky kultovní kapely The Velvet Underground. Nechybí Nico a Andy Warhol

foto: Larry C. Morris/The New York Times

Americký web deníku New York Times zveřejnil dosud nepublikované fotografie věhlasné skupiny The Velvet Underground, která v klubu Andyho Warhola vystoupila se svým hostem – původně německou modelkou Nico.

Během koncertu ve Warholově klubu zazněly písničky, které jsou nyní s kultovní kapelou neodmyslitelně spjaté. Nenapodobitelný drsný hluboký hlas zpěvačky Nico, která dodala „Velvetům“ neopakovatelný ráz, se stal fenoménem. Písně jako I`ll Be In Your Mirror nebo Heroin v klubu zazněly a podle slov Nico, která již tehdy po koncertě dala krátký rozhovor právě New York Times, se diváci „zdáli velmi spokojení“.

Koncert se konal v dubnu roku 1966. Na snímcích jsou vidět návštěvníci klubu, kteří poslouchají koncert kapely, ale také majitel klubu Dom Andy Warhol. Na pódiu pak vidíme „Velvety“ ve své hvězdné sestavě (zleva) Nico, Lou Reed, Sterling Morrison, John Cale, Gerard Malanga a konečně jedna neznámá žena.