Cesty smrti: Mapa migračních tras v Africe ukazuje místa, kde pašeráci vydělají miliardu ročně

Jsou to často smrtící cesty, po nichž ale momentálně putují statisíce lidí z desítek zemí Afriky. Míří na sever kontinentu ke Středozemnímu moři, odkud je pašerácké lodě dopravují do Evropy. Letos především do Itálie. Tisíce lidí u toho však zahynou, přestože gangům platí každý za „převoz“ stovky až tisíce dolarů.