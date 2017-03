Slavný Banksy se znovu vyjádřil k izraelsko-palestinskému konfliktu. Otevřel v Betlémě „Zazděný hotel“

Britský umělec, který se proslavil provokativním street artem a svou pečlivě utajovanou identitou, otevřel hotel na západním břehu Jordánu poblíž Betléma. V pátek do něj byli pozváni první novináři. Podle svých slov se Banksy snaží přilákat do oblasti Izraelce a podpořit tak skomírající ekonomiku města založenou na poutnictví a turismu. Betlém je palestinským kulturním centrem. Občanům Izraele zákon zakazuje vstup do města i návštěvu jeho historických památek. Získat povolení ke vstupu se stává čím dál komplikovanější.