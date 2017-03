Záhada malé Rosalie: Mumie holčičky i po 100 letech stále mrká

To ale není ten důvod, proč se do Kapucínských katakomb v Palermu, kde je Rosalie uložena, sjíždí turisté z celého světa. Návštěvníci doufají, že se jim podaří spatřit to, čím je mumie holčičky tak proslulá - že ji uvidí mrkat. Dlouhou dobu se tvrdilo, že tělo Rosalie je prostě ve vynikajícím stavu a mrkáním prostě jen přirozeně reaguje na změny teploty v katakombách.

Tuto teorii podpořili i rentgenové snímky, pomocí kterých se v těle našly všechny orgány. Ty jsou přitom při tradičním postupu mumifikace z těla vždy vyjmuty. Alfredo Salafia ale používal tajný postup, jenž se podařilo odhalit až v roce 2009. Jeho rodina tehdy zpřístupnila pozůstalost kurátorovi Kapucínských katakomb Dariu Piombino-Mascaliovi. A ten zjistil, že Salafia místo tradičních metod aplikoval pomocí injekce unikátní sloučeninu látek, která tělo dokonale zakonzervovala.

To pak oku laika připadá jako živé, ale mrkání schopno určitě není. Záhadu se nakonec podařilo vyřešit právě kurátorovi katakomb, Dariu Piombino-Mascaliovi. Malé posunutí rakve do světla mu umožnilo lepší pohled na Rosalininy řasy a on si uvědomil, že její oči vlastně nikdy zavřené nebyly. Zdánlivé zavírání a otevírání očí je dle něj pouhým optickým klamem, které způsobuje různorodý dopad paprsků na tělo v průběhu dne.

Logickému vysvětlení ale většina turistů odmítá uvěřit. Příval návštěvníků do tajemných katakomb se tak v nejbližší době určitě nezastaví.