Výsledky voleb vyvolaly komentáře ve stylu "největší změna od roku 89"nebo "hurikán". Vidíte to také tak dramaticky?

Ano, je to hurikán, ale hurikán očekávaný a očekávatelný. Přirovnal bych to snad k nedávnému americkému čekání na hurikán – všichni věděli, že přijde, a jen se modlili, aby jeho výsledky nebyly tak strašné, jak se čekalo. Překvapivá je míra propadu ČSSD – a tam můžeme očekávat snad nejzajímavější povolební vývoj. Zda se vrátí skupina kolem Haška, Zimoly apod., nebo co se vlastně stane. Podobně těžká bude debata uvnitř KSČM. Součástí hurikánu je nástup Pirátů, kteří tvoří největší neznámou nové sněmovny – personálně o nich nevíme vlastně nic a kteří mohou dělat téměř cokoli.

Co výsledek letošních voleb říká o české společnosti a české politice?

Že voliči chtějí někoho skutečně silného. ANO se dostalo do pozice, kterou měla v roce 1992 ODS; možná ještě komfortnější, protože si může libovolně vybírat, s kým chce spolupracovat. Evidentně přebrala voliče ČSSD – a lze očekávat, že tomu bude jeho politika odpovídat. Máme tak před sebou jednu velkou levicovou stranu a tříšť menších, různě zaměřených. Výsledky také říkají, že polovina voličů věří populistům a komunistům, což je nejsmutnější zprávou z voleb.

Do tábora vítězů voleb vedle Babišova ANO patří i Okamurova SPD, komunisté naopak spadli do tábora poražených "tradičních stran". Co se stalo?

Upozorňuji na to, že sečteme-li výsledky SPD a KSČM, dostáváme se zhruba na výsledky z let 1996- 2002, kdy pětinu hlasů blokovala KSČM (se Sládkovou SPR-RSČ). V tomto směru je, zdá se, český elektorát v zásadě stabilní. Stejně tak můžeme poukázat na Babišův zisk kolem 30 %, který je v řádu zisků vítězů z let před rokem 2010.

Nemůžeme zapomenout na ODS, která získala druhé místo, byť s velkým odstupem. Má to nějaký důvod?

ODS nejenže skončila druhá, ale jako jediná z tradičních polistopadových stran mezivolebně navýšila svůj výsledek. To, že bude druhá nejsilnější, nečekal téměř nikdo. Její předseda navíc na jižní Moravě získal nejvyšší počet preferenčních hlasů ze všech zvolených poslanců – překonal i jihomoravskou legendu lidovce Stanislava Juránka (ten ovšem přeskočil lidoveckého lídra Jiřího Miholu). Fiala získal dvojnásobek preferencí oproti premiéru Sobotkovi, primátorovi Vokřálovi apod. ODS evidentně ukázala, že přináší voličům pravicovou nabídku – a že ji přináší politici, jimž by mohli voliči věřit. Podařil se jí tak jeden z jejích postupných cílů, a sice že se stala jednoznačným lídrem na pravici. Lze čekat, zda malé pravicové strany (Svobodní, Realisté) pochopí, že svou samostatnou kandidaturou jen drobí pravicový potenciál a přistoupí na úzkou spolupráci.