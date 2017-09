Politický tlak v Babišově kauze skutečně existuje!

Než začnu předkládat argumenty, že Babišova kauza skutečně je zpolitizovaná, musím nejprve uvést na pravou míru Babišovo heroické gesto. To, že hlasoval pro své vydání k trestnímu stíhání v cause zneužití dotací na Čapí hnízdo, totiž není změna názoru, ale sice hloupé, leč pro jeho voliče jistě působivé gesto. Kdyby totiž s panem Faltýnkem hlasovali proti svému vydání, Poslanecká sněmovna by je vydala stejně, proti vydání byla — kromě poslanců za ANO, kteří z hlasování odešli — jen čtveřice poslanců a pro vydání zbytek sněmovny. Pro Babišovo vydání hlasovali 123 poslanci. Takže kdyby Andrej hlasoval proti svému vydání, jen by tím zdůraznil, že má fakt strach, ale stejně by jej dostala do rukou policie.

Ale k té politizaci: Ano, kauza je zpolitizovaná. Vlastník nejsilnějšího politického subjektu v této zemi, v reálu nejsilnější politik, opakovaně napadl policii, že je podjatá a nekoná podle zákona. Učinil to hned na začátku svého parlamentního projevu na vydávací schůzi a zopakoval to, kdykoliv mohl. Cituji: „Pro mě je to zpolitizovaná kauza, která má ovlivnit volby, je to o tom načasování. Máme 45 dní do voleb. Je to o tom, kdo to vyšetřuje — kontroverzní policista –, a o tom, co leží v té žádosti a jak skandálně byla napsaná. Je to deset let stará kauza, policie píše nesmysly.“

Nebo z pana velkouzenáře při jeho projevu ve sněmovně vypadlo: „Já v tom žádnou trestní kauzu nevidím. Vidím volby.“ Na večerní tiskovce opakoval skoro totéž: „Pro mě je to zpolitizovaná kauza, která má ovlivnit parlamentní volby. Je to o tom načasování, je to o tom, kdo ji vyšetřuje, je o tom, jak skandálně ta žádost byla napsaná.“

Přitom připomínám, že pan Babiš má samozřejmě jako každý jiný spořádaný občan zásadní morální povinnost jakékoliv politické zneužití policie okamžitě hlásit GIBS a podat ve věci trestní oznámení. Spiknutí policie proti politikovi by bylo zásadním útokem na demokracii. Přesto žádné podání pan Babiš nepodal, médiím o svých obviněních na adresu policie neukázal sebemenší důkaz, a ve večerním vystoupení v Událostech dokonce přímo obvinil vyšetřovatele, který jeho kauzu zapracovává, z trestné činnosti a zkompromitovanosti.

Takže: Ano, pan Babiš už svou kauzu opravdu řádně zpolitizoval a nevíme, kam až je schopen zajít. Dalo se to samozřejmě čekat. Ale můžeme z toho my novináři vyvodit jisté předpoklady. Takže prosím všechny kolegy, kdyby úplně náhodou dostali na Babišova vyšetřovatele nějaké kompromitující materiály, minimálně dvakrát ověřte, zda je nevyrobila bezpečnostní divize Agrofertu. A prosím všechny státní zástupce, aby Babišova vyšetřovatele hlídali jako oko v hlavě a možná mu dali i ochranku.