Dominik Feri: Tomu neuvěříte! Kdo to vede pražskou kandidátku TOP 09? | Reflex.cz

Ano, správně, je to Karel Schwarzenberg. V říjnových volbách se mi dostalo dvou ctí. Za prvé: budu kandidovat do Poslanecké sněmovny. Za druhé: budu kandidovat do sněmovny na kandidátce, kterou vede Karel Schwarzenberg.

Karlovi bude tento rok 80 let. Jistě mnohým z vás tane na mysli otázka, proč TOP 09 vede v Praze do voleb člověk v tak úctyhodném věku. Je to snad dané absencí jiných kvalitních kandidátů?

Především je dlužno zmínit, že kandidátka topky v Praze bude letos silná. Zmiňme třeba dvojku na kandidátce Markétu Adamovou, jež se ve sněmovně věnuje sociálně politickým tématům, nebo trojku Martina Plíška, který se podílel na novele zákona o střetu zájmů. Nadto bude kandidovat drahné množství osobností, jež Pražané znají.

Tím jsem snad jasně naznačil, že kandidatura Karla Schwarzenberga není z nouze ctností a výrazem zoufalství. To jistě implikuje další otázku: Dobře, Karel tedy nemusí kandidovat, ale proč by měl?

Karel je esencí hodnot, na nichž TOP 09 stojí. Vždy mu šlo o svobodného člověka a demokracii (viz jeho podpora disentu za normalizace), tradici a vztah k místu (aristokratický původ), o to, aby se stát pletl co možná nejméně do života podnikatelů (zkušenosti s podnikáním), o to, aby česká společnost byla odpovědná, sebevědomá a prosperující – a tak dále a tak dále.

Další otázka zodpovězena. No a asi vás napadla další otázka: Zvládne to po zdravotní stránce?

Zvládne! Čím víc se blíží volby, tím víc mám pocit, jako by byl Karel entuziastičtější a energičtější. S ohledem na to, jak miluje lidi, pro něj bude kampaň radost. A že je mu 80? To vem nešť! Jako o poslanci o něm uslyšíme víc než o mnohých jiných.

Jestli vám i přesto připadá věk lídra kandidátky poněkud vysoký, vězte, že já na posledním místě ji se svými 21 lety (teď je mi 20, narozeniny mám až v červenci) vyvažuju.

A je v tom i jisté podobenství – na prvním místě důstojný kandidát nejstarší, reprezentující moudré stáří, a na posledním místě kandidát nejmladší, reprezentující mládí – snad učenlivé, schopné a pokorné. Ale posouzení je samozřejmě na vás.

Volby jsou tu co nevidět!