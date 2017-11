Prezident Zeman: Co je dovoleno bohům, volům zakázáno je

Bezpečnostní prověrky se poslanec Koten nemusí bát. Ta může trvat rok, dva i tři. A když jednou skončí pro Kotena případně nepříznivě, bát se zas nemusí. Pošle celý případ nahoru k soudu, tam bude spolehlivě zaparkován do dalších voleb. A Koten – že počká, jak to dopadne. Udělal to tak prezident se svým Mynářem a funguje to!

Je to ale jen čirá teorie ze starých časů. Koten bude prověřen rychle – a projde. Z hlediska nových časů totiž není důvodu ho neprověřit. Má důvěru strany, premiéra i prezidenta. To jsou dnes kritéria vyšší než nějaký bezpečnostní úřad. Podle starých kritérií by agent registrovaný u StB neprošel. A neprošel by ani prezident se svými nebezpečnými vztahy k ruskému vedení a se svou touhou učit se od Číny. Už proto je nutno kritéria bezpečnosti chápat jinak. Ono už za starých kritérií nedostat bezpečnostní prověrku znamenalo důvěru orgánů včetně prezidenta k neprověřenému.

Možná by veřejnost zajímalo, jaká budou ta nová kritéria. Budou tajná, aby se neohrozila bezpečnost státu, a budou případ od případu z téhož důvodu proměnlivá. Už je aplikoval prezident Zeman a osvědčila se. Jednou nejmenuje profesorem člověka pro jeho styky s StB a podruhé jmenuje premiérem člověka pro jeho styky s StB. Je k tomu přísloví, na němž nové právo staví: Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi. Na voly a bohy třídí lidi sám prezident. Domácí úkol: Kam zařadil sebe? Odpověď nikam nepište, mohli by vás potrestat.