Anexe Krymu: Miloš Zeman řekl zlou pravdu nahlas

Miloš Zeman promluvil v Radě Evropy a z jeho slov je takový poprask, že nezbývá než se u nich zastavit. Onen poprask a humbuk, kdy si politici bez ohledu na stranickou příslušnost a na svou příslušnost k opozici nebo koalici na Zemana ostře posteskli, je ale v tomto případě poněkud nafouklý, a hlavně neadekvátní reálné zkušenosti a reálnému stavu světa.

Co se vlastně stalo? Zeman v úterý před Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve Štrasburku mluvil o neúčinnosti sankcí proti Rusku a o tom, že by je měl nahradit dialog mezi občany. To však nevzbudilo až zas tak moc emocí. Ty přišly, teprve když označil ruskou anexi Krymu za „fait accompli“ — hotovou záležitost. A že by za něj Ukrajina měla chtít kompenzace. A když ocitoval bývalého německého prezidenta Joachima Gaucka, konkrétně jeho slova, že pokus o návrat Krymu by znamenal válku v Evropě.

Ukrajinští poslanci na protest opustili sál, Zemanova slova ostře odsoudili a není vyloučeno, že si bude Ukrajina oficiálně stěžovat. A nezůstalo jen u zahraniční kritiky. Bohuslav Sobotka napsal na Twitter: „Zemanův projev v Radě Evropy byl v příkrém rozporu s naší zahraniční politikou a prezident k němu neměl žádný mandát české vlády.“

Jeho stranický kolega Zaorálek — takto ministr zahraničí — doplnil: „K tomu, co se stalo s Krymem, ale i na Donbasu, nemůžeme zůstat lhostejní. Změny hranic států a porušování mezinárodních dohod jsou něco, k čemu nemůžeme mlčet.“ A bez ohledu na stranickou příslušnost velmi podobný postoj zaujal na svém Twitteru i lidovec a ministr zemědělství Marian Jurečka: „Kompenzace za Krym? Jak tohle může prezident našeho státu s naší historií vůbec říci! Mezinárodně uznané hranice jsou nedotknutelné!“ A aby nezněly jen hlasy koalice — nejvýraznější opozičník dneška Miroslav Kalousek prohlásil, že Zeman „Českou republiku v civilizovaném světě poškozuje“.

Pokusím se vyjasnit svá stanoviska, abych předešel úvahám, že jsem placen Kremlem. Okupace a následná anexe Krymu Vladimirem Putinem, potažmo Ruskem, kde je carem, jsou mezinárodní zločin. Je to neomluvitelná hanebnost, která by stála za adekvátní a tvrdou reakci, a bylo by úplně skvělé, kdyby se Krym podařilo Ukrajině vrátit. Když se v devadesátých letech vzdala jaderných zbraní, byla jí celou Evropou slíbena územní celistvost. A teď Putinovy tanky na Krymu. Takže — anexi Krymu zásadně odsuzuji.

Musím však přiznat, že v jednom měl Zeman pravdu. Že je to hotová věc a že za života Vladimira Putina už Krym nikdy Ukrajině patřit nebude. A my s tím, bez ohledu na předchozí smluvní závazky, neumíme nic udělat. Protože pokus o vojenské řešení proti Rusku by znamenal válku. Ne evropskou, jak si myslí Gauck, ale světovou. Takže — ano, Zeman je zcela nepřijatelná osoba, ale svým prohlášením, že zabrání Krymu Ruskem je hotová věc, měl nemilosrdnou a ledově chladnou pravdu.

My se neumíme Putinovi postavit a pošlapané mezinárodní právo vymoci, není na planetě nikdo, kdo by to uměl, a čekat, že Putin Krym pustí dobrovolně, by byla opravdová bláhovost. Takže přes veškeré protesty a povyk proti jeho výrokům Zeman neřekl nic než pravdu. Neřekl, že anexi Krymu schvaluje, neřekl, že je rád, že k ní došlo. Jen suše konstatoval, že anexe je hotová věc. A to je nesporně pravda. Takže prosím pohoršené politiky, aby místo výlevů směrem na Zemana hodili do placu nějaký návrh, jak Putinovi Krym zase vzít. A pokud nevědí, tak mají být zticha, a ne protestovat. Protože proti pravdě se nemá protestovat, ani když ji řekne Zeman.