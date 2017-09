Zpravodajství České televize je semeniště chyb, manipulací a polopravd, tvrdí Petr Žantovský

publicista a neúspěšný kandidát hnutí ANO do Rady ČTK Petr Žantovský má k fungování veřejnoprávního média řadu výtek. Lidé zodpovědní za vysílání podle něj zvou pořád ty samé tváře, nejvíc to je prý vidět na vlajkových pořadech ČT. U moderátora Václava Moravce zase postrádá nestrannost. Vadí mu to hlavně kvůli koncesionářským poplatkům.