Babiš policii brutálně zastrašoval už měsíce před stíháním, říká Bohumil Pečinka

Babiš brutálně zastrašoval policii už měsíce před stíháním, Moniku do kauzy navezl on, říká Pečinka

Trestní stíhání Andreje Babiše jako „účelovka“? Podle komentátora Reflexu Bohumila Pečinky to tak není. Novinář v rozhovoru s Pavlem Štruncem připomíná, že se předseda hnutí ANO do vyšetřovatelů kauzy Čapí hnízdo ostře navezl už ve své knize O čem s ním, když náhodou spím – tedy měsíce před žádostí policie o jeho vydání.

Včerejší rozprava v Poslanecké sněmovně ho nepříjemně překvapila, politici hnutí ANO prý opakovaně zpochybňovali fungování právního státu. Na jejich výroky se podle něj při formování budoucí vládní koalice nesmí zapomenout.

Babišovy útoky na policii kvůli tomu, že do případu policie zatáhla i jeho rodinu, Pečinka odmítá: do kauzy je prý navezl on sám. Hrozí Babišovi vazba? Jak dlouho mu může vydržet stylizace do role mučedníka? A kdo měl zájem na tom celé vyšetřování protahovat? Uvidíte v rozhovoru.