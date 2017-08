Ruličkáři prodávají turistům bezcenné rubly. Novinář je přistihl při činu, magistrátu i policii je to jedno

Proti nepoctivým praktikám v hlavním městě bojuje už pět let. Janka Rubeše proslavil boj s taxikáři, jejichž revírem bylo Václavské náměstí. I když je několikrát přistihl při činu, prakticky nic se nezměnilo a ta samá parta zlodějů s turbotaxametrem stojí v ulicích Pařížská a Karlova dodnes. Poté upozorňoval na předražené směnárníky, a i když za svůj počin sklidil chválu, i teď dostanete na Staroměstském náměstí 15 korun za euro.

Ukazovat darebáky tedy žádný větší efekt nepřineslo, a tak Janek spolu s kolegou Honzou Mikulkou začal natáčet pořad Honest Guide, kde v angličtině dává turistům tipy, jak se nenechat v naší metropoli napálit. I při této činnosti ale stále dokola naráží na staré známé a dokonce si stihl udělat i pár nových (ne)přátel. Jde o ruličkám, tedy podvodníky vydávající v centru města běloruské ruble za koruny.

Na problém ruličkářů upozorňuje Janek už rok, a i když ti samí muži stojí na těch samých místech, policie, strážníci ani primátorka Krnáčová spolu s celým magistrátem proti jejich počínání nezasáhne. Janek už zašel tak daleko, že jejich praktiky dokonce vysílal živě na Facebook a doprovodil to následujícími slovy: „Když jsme na tyhle prvoky poprvé narazil s Honzou a natočili je, říkal jsem si, super, teď to uvidí lidi z městské policie, pustí si to lidi na magistrátu a problém je vyřešen. Ani prd. Měšťáci dal řeší často naproste nesmysly a magistrát... co řeší magistrát? Stejně, jako z tohohle statusu i z videa ze mě číší naprostá zoufalost. Jestli máte pocit, že mě baví běhat za těmahle kokotama a mít strach, kterej z nich mě kuchne (na což mě neustále upozorňuje ochranka, kterou si najímají směnárny), tak mě to fakt nebaví. Porad se mě někdo ptá, zda mam strach. Jasně, že mám kurva strach, klepu se jak ratlík. Jen se mi pak kámoši smějou a říkaj, no jo ty ses batman Prahy, hahaha. Kámoši u piva pak řikaj, vždyť to za to nestojí... To teda stoji. Jediný co mi běží hlavou je to, ze o kousek dál stojí dva měšťáci a popíjej kafe a o další kousek dal sedí nějakej radní a nemá nejmenší tušeni co se mu děje pod okny. Proč taky... vždyť turista nemá volební právo.