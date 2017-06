One Love Manchester! Nejznámější muzikanti planety vyzpívali rodinám obětí 300 milionů | Reflex.cz

Čtrnáct dní po sebevražedném útoku na koncertě Ariany Grande a pouhý den po teroru u London Bridge se v Manchesteru konal obrovský koncert na podporu rodin, do kterých tyto britské tragédie zasáhly. Přes 50 tisíc lidí sledovalo největší hudební hvězdy současnosti, které z pódia hlásaly lásku. Koncert vysílala živě BBC i facebookové stránky zpěváků. Miliony lidí po celém světě následně přispěly částkou 10 milionů liber (300 milionů Kč).

Je jí pouhých 23 let. I když se na světových pódiích pohybuje už od osmnácti, na tohle ji nemohlo nic připravit. Americká zpěvačka Ariana Grande musela na vlastní oči sledovat explozi a umírání fanoušků na manchesterském koncertě. Zdrcená odjela domů na Floridu a několik dní se neukazovala veřejnosti. Britský moderátor Peirs Morgan jí dokonce na Twitteru nadával, že se neobtěžovala zastavit se ani v nemocnici. Až později si musel přiznat, jak moc se v drobné zpěvačce zmýlil.

Ariana se z šoku během pár dní oklepala, navštívila zraněné děti v nemocnici a zorganizovala koncert, který tu dlouho neměl obdoby. Navzdory strachu z dalšího útoku, posměškům cynické společnosti i nadávkám, že se jedná jen o její osobní PR. Včera tam stála v obrovské bílé mikině s nápisem „One Love Manchester“ a spolu s padesátitisícovým davem držela minutu ticha. A pak začala show, která měla jediný důvod – ukázat, že si západní svět nenechá vzít svůj styl života a že se i navzdory velkým lidským tragédiím dokáže bavit.

V úvodu vystoupil frontman kapely Mumford and Sons, zpěvák Marcus Mumford. "Nejsi v tom ale sám, nejsi v tom ale sám, budeme stát jako bratři a budeme se držet za ruce," zpívali společně s Mumfordem i diváci. Další z účinkujících Robbie Williams vybral jako poctu obětem píseň Strong. "Manchestře, jsme silní, jsme silní. Stále zpíváme své písně, své písně," notoval za pomoci diváků.

Láska vždycky zvítězí! To následně proklamovali Justin Bieber, Miley Cyrus, Pharrell Williams či Katy Perry. Kapela Coldplay zahrála nejen své největší hity, ale i song Don’t Look Back in Anger od Oasis, který se stal protestsongem všech obyvatel Manchesteru. Následně vystoupil i bývalý frontman samotných Oasis Liam Galagher, který vytáhl hit devadesátek Live forever.

V závěru se všechny hvězdy představily na pódiu a poslední píseň patřila opět Arianě Grande. Se slzami v očích děkovala lidem na koncertě i doma u monitorů. A moderátor Piers Morgan, který jí nadával? Ten na Twitter věšel jeden pochvalný tweet za druhým. Uznal svou chybu a omluvil se.

