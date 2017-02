V Česku začíná komiksová revoluce. Projekt NANITS mění zažité pořádky a vyzkoušet si ho můžete zdarma

Stvořili celý nový vesmír, na crowdfoundingové platformě Kickstarter vybrali přes 800 tisíc korun, vymysleli pojetí digitálních komiksů a nyní se chystají dobýt svět. Český tým stojící za projektem Nanits Universe rozhodně nemá malé cíle. Podle úspěchu na Kickstarteru a ukázek jejich práce to vypadá, že by mohli uspět. První kapitolu jejich příběhu si můžete zdarma stáhnout už nyní do svého mobilu či tabletu.