Přelez auto, podlez síť. Děti v Kladně překonávaly netradiční překážkovou dráhu

Otevřené mistrovství České republiky v extrémním překážkovém běhu pro děti. Tak zněl oficiální název akce, na které o víkendu v kladenském nákupním centru překonávaly náročnou trať stovky malých závodníků. V areálu podzemních garáží čekala na děti ve věku od 5 do 12 let dráha, se kterou by měli problém i někteří dospělí. I přesto se s ní malí sportovci potýkali statečně a do cíle doběhli všichni. Závody pořádala asociace OCRA a vy se můžete podívat na sestřih z celého dne.